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В Рязани девочка получила травму, скатившись с горки на детской площадке
В Рязани ребенок получил травму, скатившись с горки на детской площадке у отеля «Старый город». Об этом РЗН. инфо сообщила мама пострадавшей.

В Рязани ребенок получил травму, скатившись с горки на детской площадке у отеля «Старый город». Об этом РЗН. инфо сообщила мама пострадавшей.

«Ребенок получил сильную травму, прокатившись с горки. Этот объект находится рядом с администрацией. Хотим предупредить всех родителей Рязани, что горка является травмоопасной, кататься на ней нельзя», — рассказала женщина.

По ее словам, у девочки изъяли большое количество щепок из ягодицы. В субботу, 17 апреля, они сразу обратились в травмпункт детской больницы имени Дмитриева.

«Нас неквалифицированно осмотрели, осматривала медсестра, врач даже не подошла, и нас отправили домой. Сегодня, 18 апреля, у ребенка начались сильные боли, мы вновь обратились в больницу имени Дмитриева, где ребенку уже другая смена оказала медицинскую помощь, изъяли инородные тела виде щепок больших размеров. Просим принять меры и не оставлять эту ситуацию не услышанной!» — добавила женщина.