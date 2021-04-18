В Ростовской области пять человек погибли в ДТП

В Новочеркасске Ростовской области пять человек погибли при столкновении легковушки с деревом. Видео с места ДТП опубликовал telegram-канал Life Shot.

В Новочеркасске Ростовской области пять человек погибли при столкновении легковушки с деревом. Видео с места ДТП опубликовал telegram-канал Life Shot.

По предварительным данным, авария произошла в Машиностроительном переулке, за рулем Hyundai Accent находился 14-летний парень, который не справился с управлением и врезался в дерево.

Всего в иномарке находилось шесть человек — трое парней и две девушки погибли на месте. Еще один человек доставлен в реанимацию.

Обстоятельства произошедшего выясняются.