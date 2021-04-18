\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
Пнд, 19
Втр, 20
ЦБ USD 75.55 -1.43 17/04
ЦБ EUR 90.46 -1.77 17/04
Нал. USD 75.10 / 76.80 02:07
Нал. EUR 90.50 / 91.5 14:35
Новости
Публикации
Кто имеет право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время? П...
График отпусков обязателен как для работодателя, так и ...
16 апреля 2021 15:52
2 501
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
15 апреля 11:13
4 308
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
6 569
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
6 635
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
В Новочеркасске Ростовской области пять человек погибли при столкновении легковушки с деревом. Видео с места ДТП опубликовал telegram-канал Life Shot.

В Новочеркасске Ростовской области пять человек погибли при столкновении легковушки с деревом. Видео с места ДТП опубликовал telegram-канал Life Shot.

По предварительным данным, авария произошла в Машиностроительном переулке, за рулем Hyundai Accent находился 14-летний парень, который не справился с управлением и врезался в дерево.

Всего в иномарке находилось шесть человек — трое парней и две девушки погибли на месте. Еще один человек доставлен в реанимацию.

Обстоятельства произошедшего выясняются.