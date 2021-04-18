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В Пронском районе прошел ураган
Вечером в субботу, 17 апреля, на Пронский район налетел ураган. Стихия бушевала в селах Синь, Семенск, Октябрьское, в Пронске, Новомичуринске.

Вечером в субботу, 17 апреля, на Пронский район налетел ураган. Стихия бушевала в селах Синь, Семенск, Октябрьское, в Пронске упало на провода гнилое дерево на площади Новой, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Люди остались без электричества. Дежурная бригада энергетиков убрала дерево и натянула провода.

Эпицентр урагана пришелся на село Октябрьское. Как рассказал глава поселения Сергей Серегин, по селу летали теплицы: на улице Большой одна повисла на яблоне.

На доме 93-летней женщины ветром сорвало половину крыши.

В селе Семенск деревья упали прямо на дорогу.

В Новомичуринске ураган тоже повалил деревья и оставил полгорода без света. Порывы ветра срывали карнизы с окон, в нескольких домах на улице Комсомольской выбило балконные рамы.

На улице Строителей с корнем вырвало одну из сосен на аллее, на берегу водохранилища у пляжа раздробило гигантский тополь: он рухнул рядом с дорогой к понтонному мосту.