В Новомичуринске сняли на видео последствия стихии

В Новомичуринске сняли на видео последствия урагана, который в субботу, 17 апреля, пронесся по Пронскому району. Порыв ветра снес крышу на стометровом складе-ангаре в местном автотранспортном предприятии.

В Новомичуринске сняли на видео последствия урагана, который в субботу, 17 апреля, пронесся по Пронскому району. Видео опубликовано на сайте ИД «Пресса».

Порыв ветра снес крышу на стометровом складе-ангаре в местном автотранспортном предприятии. Один кусок железа погнул громоотвод, а другой пробил крышу автобуса. Последствия урагана сотрудники сняли на видео. В эти же минуты разметало крышу на доме № 39 по улице Строителей. Четыре дня назад ООО «Промстройпроект» приступило там к капитальному ремонту кровли, и во время урагана оторвало пароизоляцию от стяжки на площади 130 квадратных метров, которая разлетелась по двору.

Уже на следующий день рабочие ликвидировали последствия стихии и продолжили работу.