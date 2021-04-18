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Прокуратура провела проверку после нападения собак в Полянах
После сообщений об увеличении численности бродячих собак в селе Поляны прокуратура провела проверку. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

После сообщений об увеличении численности бродячих собак в селе Поляны прокуратура провела проверку. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

Проверка выявила нарушения при исполнении договора по отлову животных без владельцев, заключенного между МКУ «Техобеспечение Рязанского муниципального района» и ИП Илюшеня. По результатам директору МКУ «Техобеспечение Рязанского района» и главе администрации Рязанского района внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура выявила нарушения порядка и сроков рассмотрения обращений граждан села Поляны по вопросам отлова собак без владельцев, которые угрожают жителям, в том числе детям, и домашним животным в деятельности Полянского сельского поселения. Главе администрации поселения внесено представление об устранении нарушений, которое удовлетворено.

В отношении главы администрации поселения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, оно находится на рассмотрении мирового судьи.

Ранее жители села Поляны пожаловались, что бродячие собаки напали на ребенка, в одном из дворов съели домашних птиц.