Прокуратура провела проверку после нападения собак в Полянах

После сообщений об увеличении численности бродячих собак в селе Поляны прокуратура провела проверку. Об этом сообщается на
Проверка выявила нарушения при исполнении договора по отлову животных без владельцев, заключенного между МКУ «Техобеспечение Рязанского муниципального района» и ИП Илюшеня. По результатам директору МКУ «Техобеспечение Рязанского района» и главе администрации Рязанского района внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также прокуратура выявила нарушения порядка и сроков рассмотрения обращений граждан села Поляны по вопросам отлова собак без владельцев, которые угрожают жителям, в том числе детям, и домашним животным в деятельности Полянского сельского поселения. Главе администрации поселения внесено представление об устранении нарушений, которое удовлетворено.
В отношении главы администрации поселения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, оно находится на рассмотрении мирового судьи.
Ранее жители села Поляны пожаловались, что бродячие собаки напали на ребенка, в одном из дворов съели домашних птиц.