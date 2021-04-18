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Каждый седьмой россиянин поддержал бессрочный масочный режим
Каждый седьмой россиянин выступил за введение бессрочного масочного режима. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которое опубликовано на сайте в воскресенье, 18 апреля.

Каждый седьмой россиянин выступил за введение бессрочного масочного режима. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которое опубликовано на сайте в воскресенье, 18 апреля.

Не менее 15% опрошенных россиян считают, что нужно сделать масочный режим в общественных местах бессрочным. Большинство россиян (64%) против такого режима. Больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, среди молодежи в возрасте до 24 лет (20%).

По данным опроса, больше других введение бессрочного масочного режима поддержали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (21%). В Москве такой точки зрения придерживаются 18%, в Санкт-Петербурге — 14% респондентов.

Исследование проводилось с 5 по 13 апреля во всех округах РФ.