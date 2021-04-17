В Спасске произошло массовое ДТП из-за похоронной процессии

В Спасске произошло массовое ДТП из-за похоронной процессии. Столкнулись три автомобиля. Участниками аварии стали «Лада Приора», «Лада Гранта» и внедорожник Mitsubishi.

В Спасске в субботу, 17 апреля, столкнулись три автомобиля. Участниками аварии стали «Лада Приора», «Лада Гранта» и внедорожник Mitsubishi, сообщается на сайте ИД «Пресса».

ДТП произошло утром на пересечении улиц Луначарского и Ломоносова.

По словам очевидцев, по улице Ломоносова двигалась похоронная процессия, один из автомобилей попытался ее объехать, но не успел и столкнулся с другим автомобилем. Тот, в свою очередь врезался в третью машину.

По информации сотрудников ГИБДД Спасского района, пострадавших нет, выясняют виновника и причины аварии.