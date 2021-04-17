В Рязанской области водителей проверят на трезвость

В Рязанской области в выходные 16-17 апреля пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Госавтоинспекция проведет комплексные мероприятия с массовой остановкой транспортных средств.

В Рязанской области в выходные 16-17 апреля пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Госавтоинспекция проведет комплексные мероприятия с массовой остановкой транспортных средств, сообщается на сайте регионального УМВД.

В соответствии с административным законодательством за вождение в состоянии опьянения грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о пьяных водителях в полицию.