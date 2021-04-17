В Рязанской области еще двое жителей умерли от коронавируса

Еще два жителя Рязанской области скончались от COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 415 жителей региона.

Еще два жителя Рязанской области скончались от COVID-19. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщает федеральный оперштаб. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 415 жителей региона.

За сутки выявили 48 случаев заражения. Всего за время пандемии заболел 27 171 житель области.

Выздоровели 79 человек, всего — 25 450.

Напомним, в торговом центре «М5 Молл» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Пункт вакцинации находится в специально оборудованном помещении.