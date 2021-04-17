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В Рязани прошла выставка беспородных собак
В Рязани, в сквере на Касимовском шоссе, в субботу, 17 апреля, прошла выставка беспородных собак «Человек собаке друг!». Об этом сообщается на сайте мэрии.

В Рязани, в сквере на Касимовском шоссе, в субботу, 17 апреля, прошла выставка беспородных собак «Человек собаке друг!». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Организаторами выставки стали МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» и ТОС «Квартал Б микрорайона Песочня» при поддержке управления общественных отношений аппарата администрации города. В выставке приняли участие более 25 семей, взявших собаку из приюта домой.

Участники показали навыки доброжелательной городской собаки, умение ладить с другими собаками и людьми, а также выполнять команды тренера.

Во время конкурсных номинаций гости из Коломны показали групповое выступление трех собак.

По инициативе активистов зоозащиты проходила акция «Пряник добра», всех участников угостили сладким.

Площадка для выгула и дрессировки собак была построена в 2020 году в рамках областной программы поддержки местных инициатив по проекту ТОС «Квартал Б микрорайона Песочня».