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В Рязани продолжаются профилактические противопожарные мероприятия
В Рязани продолжаются профилактические противопожарные мероприятия. Об этом шла на рабочем совещании, которое провел исполняющий обязанности первого замглавы администрации Алексей Пустовалов.

В Рязани продолжаются профилактические противопожарные мероприятия. Об этом шла на рабочем совещании, которое провел исполняющий обязанности первого замглавы администрации Алексей Пустовалов, сообщается на сайте мэрии.

Так, в качестве противопожарных мер с жителями областного центра на регулярной основе продолжается разъяснительная работа. Сотрудники МКУ «Управление по делам территории города Рязани» информируют граждан о правилах поведения в условиях особого противопожарного режима. Распространяются памятки по месту жительства в частном секторе. Большую помощь в информировании оказывают представители ТОС. Разъяснительно-предупредительная работа также проводится с хозяйствующими субъектами, территории которых примыкают к пустырям или находятся вблизи лесополосы.

Управление по делам ГОЧС Рязани осуществляет регулярный мониторинг ситуаций, которые могут представлять потенциальную опасность. Особое внимание уделяют районам, где пал травы фиксируется чаще всего.

Мэрия напоминает рязанцам о правилах пожарной безопасности, в том числе запрете на неконтролируемый пал сухой травы, разведение костров, сжигание мусора, листвы и отходов производств.

При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом по телефонам «101» или с мобильного «112».