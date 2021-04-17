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В Рязани ищут очевидцев массового ДТП на улице Шереметьевской
В Рязани ищут очевидцев массового ДТП, которое устроила 30-летняя женщина на улице Шереметьевской. В одной из поврежденных машин была 39-летняя беременная женщина с шестилетним сыном.

В Рязани ищут очевидцев массового ДТП, которое устроила 30-летняя женщина на улице Шереметьевской. Сообщение опубликовано в соцсетях.

Рязанцы, ставшие участниками ДТП, ищут свидетелей. По их словам, в Suzuki Grand Vitara за рулем была 39-летняя беременная женщина, с ней был ее шестилетний сын.

Напомним, 11 апреля, примерно в 20:05, 30-летняя рязанка на Audi A4 не справилась с управлением и врезалась в припаркованный «ГАЗ-2790». После этого Audi отбросило на припаркованный «ГАЗ-3717», а затем на стоящий на перекрестке Suzuki Grand Vitara. Травмы получили водитель и 36-летняя пассажирка Audi.