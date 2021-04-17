В Москве задержали планирующих военный переворот в Беларуси

В Москве сотрудники ФСБ задержали людей, планирующих военный переворот в Беларуси. Задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси Юрий Зенкович и белорус Александр Федута, планировавшие военный переворот 9 мая в Минске и физическое устранение президента Александра Лукашенко, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В Москве сотрудники ФСБ задержали людей, планирующих военный переворот в Беларуси, сообщает РИА Новости.

Задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси Юрий Зенкович и белорус Александр Федута, планировавшие военный переворот 9 мая в Минске и физическое устранение президента Александра Лукашенко, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным силовиков, военный переворот в Беларуси планировалось совершить «по отработанному сценарию „цветных революций“ с привлечением местных и украинских националистов».

По информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из мессенджеров Зенкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики.

По прибытии Зенковича в Москву после консультаций в США и Польше встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов, в ходе встречи заговорщики заявили «белорусским генералам», что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики, информирует Центр общественных связей ФСБ.

План военного переворота включал захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы республики для затруднения действий силовых и правоохранительных структур.

Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на «Комитет национального примирения», говорится в сообщении. Датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая.

«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — говорится в сообщении.

В отношении Зенковича и Федуты следственными органами Беларуси расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК республики.

По словам Александра Лукашенко, в планах у задержанных был захват его ребенка: «одного, второго, как получится».