В Михайловском районе собирают средства многодетной семье погорельцев

В Михайловском районе помогают многодетной семье, дом которой сгорел в среду, 14 апреля, в селе Печерниковские Выселки. Без крова остались двое взрослых и пятеро детей.

В Михайловском районе помогают многодетной семье, дом которой сгорел в среду, 14 апреля, в селе Печерниковские Выселки. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Без крова остались двое взрослых и пятеро детей. Погорельцам оказывают помощь: собирают денежные средства, передают продукты, помогают с оформлением сгоревших документов.

В пятницу, 16 апреля, семье привезли продуктовые наборы от местных предпринимателей.

Реквизиты банковской карты для всех, кто желает оказать помощь семье: 2202 2006 3269 4269 (Генералова Е. В.). Карта привязана к номеру телефона +7 (930) 781-78-43 .

Напомним, после случившегося погорельцев временно приютили родственники. Предварительная причина пожара — пал сухой травы.