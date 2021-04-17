В лесу под Рязанью нашли человеческие останки

Под Рязанью в лесу обнаружили человеческие останки. Об этом «МК в Рязани» сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по области Ирина Корнеева.

Под Рязанью в лесу обнаружили человеческие останки. Об этом «МК в Рязани» сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по области Ирина Корнеева.

Находку обнаружили вблизи села Поляны в пятницу, 16 апреля. Кости увидел охотник. По словам Ирины Корнеевой, фрагментов одежды и мягких тканей не сохранилось.

По факту организована доследственная проверка, назначены экспертизы.