Рязанцы возмутились состоянием городских парков

Жители Рязани возмущаются, что местные парки завалены мусором, листьями и прошлогодним буреломом. О состоянии Лесопарка и ЦПКиО горожане высказались мнение в соцсетях.

Жители Рязани возмущаются, что местные парки завалены мусором, листьями и прошлогодним буреломом. О состоянии Лесопарка и ЦПКиО горожане высказались мнение в соцсетях .

«Уважаемая администрация города Рязани и дирекция благоустройства, кто несет ответственность за чистоту и порядок в Лесопарке? Решили сегодня там погулять, посмотреть на разлив… Это большой парк, но ни благоустроенной набережной, хотя рядом река и озеро, ни чистого леса, ничего там нет… Но уже на подходе к Лесопарку появилось желание развернуться и идти обратно. Переполненные урны, вокруг бутылки, стаканы, пачки из-под сигарет. И так по всему парку, как потом оказалось. Весь парк в сухих прошлогодних листьях, в зарослях сухой травы и бурелома», — сообщает автор поста.

По словам других местных жителей, к ним в гости приехали друзья из Тулы. Семьями они отправились в ЦПКиО.

«Это не парк, а свалка. Куча мусора, веток, листвы, и ничего не убрано. Если честно, то мне было очень стыдно перед друзьями. Когда мы туда зашли, то мне просто захотелось развернуться и уйти из парка», — говорится в посте.