Рязанцы смогут наблюдать «соединение» Луны и Марса

Рязанцы смогут наблюдать «соединение» Луны и Марса. Вечером в субботу, 17 апреля, Марс станет заметен невооруженным глазом при благоприятной погоде.

В Рязанской области вечером в субботу, 17 апреля, Марс станет заметен невооруженным глазом. Явление получится увидеть при благоприятной погоде, сообщается в группе «Меридиан 39».

Марс будет заметен рядом с Луной примерно через 40 минут после захода Солнца — в 20:10.

«Нам повезет меньше, чем странам Юго-Восточной Азии — там будет видно покрытие Марса Луной. А нам придется довольствоваться только созерцанием этих светил в соседстве друг с другом. Марс сейчас совсем неяркий и выглядит как обычная звездочка. Но торопитесь — скоро он надолго уйдет с вечернего неба», — говорится в посте.