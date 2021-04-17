Российские фигуристы впервые выиграли командный чемпионат мира

Сборная России заняла первое место командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии. Россияне впервые в истории выиграли этот турнир.

Сборная России досрочно заняла первое место командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии. Россияне впервые в истории выиграли этот турнир, сообщает РИА Новости .

Команда опередила сборную США. В составе российской сборной выступили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, а также пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Сборная России выступала в Осаке в форме с национальной символикой, а на церемонии награждения прозвучит государственный гимн, так как двухлетний запрет Спортивного арбитражного суда на командный чемпионат мира не распространяется.

Призовой фонд World Team Trophy, который проводится с 2009 года, составил миллион долларов. Сборная России, как победитель турнира, получит 200 тысяч долларов.

Командные турниры проводятся раз в два года. Российские фигуристы дважды завоевывали серебряные медали и один раз — бронзовые.