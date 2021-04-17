На трассе М5 под Рязанью водитель фуры устроил массовое ДТП

На трассе М5 под Рязанью водитель фуры устроил массовое ДТП. Авария произошла утром в субботу, 17 апреля, в Рыбновском районе.

На трассе М5 под Рязанью водитель фуры устроил массовое ДТП. Авария произошла утром в субботу, 17 апреля, в Рыбновском районе.

По информации очевидцев, грузовик на высокой скорости задел мусоровоз, снес столб и припаркованную во дворе машину.

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, обошлось без пострадавших.