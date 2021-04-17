\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
16°
Вск, 18
Пнд, 19
ЦБ USD 75.55 -1.43 17/04
ЦБ EUR 90.46 -1.77 17/04
Нал. USD 75.10 / 76.80 02:07
Нал. EUR 90.50 / 91.5 14:35
Новости
Публикации
Кто имеет право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время? П...
График отпусков обязателен как для работодателя, так и ...
Вчера 15:52
2 193
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
15 апреля 11:13
4 003
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
6 256
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
6 335
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На пожилую рязанку упала ветка
В Рязани на пожилую женщину упал сук с дерева. По предварительной информации, она доставлена в ОКБ с травмой головы и ушибом мягких тканей.

В Рязани на пожилую женщину упал сук с дерева, сообщили в пресс-службе городской администрации в субботу, 17 апреля.

Это случилось на улице 8 Марта во дворе дома. На женщину 1946 года рождения упала ветка. По предварительной информации, она доставлена в ОКБ с ушибом мягких тканей. Пострадавшую обследовали, она уже вернулась домой в удовлетворительном состоянии.

По данным управления энергетики и ЖКХ, в управляющую компанию и дирекцию благоустройства города жалоб и заявлений от граждан по спилу аварийных деревьев и ветвей по указанному адресу в последнее время не поступало, добавили в пресс-службе.

На место выехали специалисты управления для выяснения обстоятельств и принятия мер реагирования. Заявка принята в работу.