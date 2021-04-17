На пожилую рязанку упала ветка

В Рязани на пожилую женщину упал сук с дерева. По предварительной информации, она доставлена в ОКБ с травмой головы и ушибом мягких тканей.

В Рязани на пожилую женщину упал сук с дерева, сообщили в пресс-службе городской администрации в субботу, 17 апреля.

Это случилось на улице 8 Марта во дворе дома. На женщину 1946 года рождения упала ветка. По предварительной информации, она доставлена в ОКБ с ушибом мягких тканей. Пострадавшую обследовали, она уже вернулась домой в удовлетворительном состоянии.

По данным управления энергетики и ЖКХ, в управляющую компанию и дирекцию благоустройства города жалоб и заявлений от граждан по спилу аварийных деревьев и ветвей по указанному адресу в последнее время не поступало, добавили в пресс-службе.

На место выехали специалисты управления для выяснения обстоятельств и принятия мер реагирования. Заявка принята в работу.