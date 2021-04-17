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Мировые знаменитости обратились к Путину с просьбой пустить врачей к Навальному
Более 70 знаменитостей подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врачей к Алексею Навальному, который отбывает наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 в Покрове. Врачи считают состояние заключенного критическим.

Более 70 знаменитостей подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врачей к Алексею Навальному, который отбывает наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 в Покрове, сообщает РБК.

В письме артисты, музыканты и писатели просят предоставить Навальному компетентную медицинскую консультацию и лечение. Объявивший голодовку оппозиционер сообщил, что ему пригрозили принудительным кормлением. Обращение опубликовано в газете Le Monde. Авторы письма отмечают, что у Навального есть признаки тяжелого неврологического расстройства, которое приводит к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях. В число подписавших письмо вошли фронтмен Radiohead Том Йорк, писатели Джоан Роулинг, Патрик Зюскинд, Салман Рушди, Орхан Памук, Светлана Алексиевич и Нил Гейман, актеры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джут Лоу, Билл Найи, Ванесса Редгрейв и Стивен Фрай, поэтесса и лауреат Нобелевской премии 2020 года Луиза Глюк, а также сценарист и режиссер Джей Джей Абрамс, драматург Том Стоппард и другие.

Также ранее врачи обратились к директору ФСИН с просьбой немедленно оказать помощь Алексею Навальному. Среди подписавших обращение — Ярослав Ашихмин, Алексей Эрлих Алексей Кащеев, Анастасия Васильева.

«Учитывая резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований А. А. Навального, мы выражаем крайнее беспокойство по поводу его состояния, которое близится к критическому. У пациента развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию — 7,1 ммоль/л), и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца. Также серьезные опасения вызывает нарастающая неврологическая симптоматика, гипестезия в конечностях, нейропатическая боль, аксиальная боль», — говорится в письме.

Врачи призывают провести переговоры и срочный медицинский консилиум.

Напомним, ранее Навальный объявил голодовку в колонии. Он сообщил, что испытывает боли в спине и ногах и требовал пригласить врача. Его перевели в медсанчасть.