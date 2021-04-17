МЧС объявило метеопредупреждение по Рязанской области
В МЧС предупредили жителей Рязанской области о надвигающейся грозе в субботу, 17 апреля. Метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.
В МЧС предупредили жителей Рязанской области о надвигающейся грозе в субботу, 17 апреля. Метеопредупреждение
В ближайший час местами по области ожидается гроза, начиная с южных районов, усиление ветра порывами 12-17 м/с. Явления сохранятся до конца суток 17 апреля.
Рязанцев призвали соблюдать правила безопасности, находясь на улице.