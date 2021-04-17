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Кругосветный автопробег на троллейбусе пройдет через Рязанскую область
Кругосветный автопробег на троллейбусе пройдет через несколько российских регионов, включая Рязанскую область. Путешествие организовали чешские энтузиасты.

Кругосветный автопробег на троллейбусе пройдет через несколько российских регионов, включая Рязанскую область. Путешествие организовали чешские энтузиасты, сообщается в группе «Городские проекты в Рязани».

Для автопробега куплен подержанный троллейбус Solaris Trolino 12 AC с дизельным автономным ходом. Первый этап пробега Брно — Владивосток стартует в июне.

В планах остановки в 90 городах. В Рязанской области троллейбус пройдет через Шацк. В планах участников проехать также через Воронеж, Тамбов и Пензу.

Желающие могут присоединиться к команде на части маршрута, сделав взнос от 900 чешских крон.