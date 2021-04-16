Во всемирный день экологических знаний Рязанская НПК провела занятие для рязанских студентов

На уроке со студентами обсудили две темы: процесс очистки сточных вод и раздельный сбор отходов. Занятие прошло в режиме онлайн, в нем поучаствовали более 20 человек.

Во всемирный День экологических знаний Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела открытый урок по экологии для студентов Рязанского колледжа электроники (РКЭ). Занятие стало частью экологических и профориентационных инициатив Рязанской НПК.

На уроке со студентами обсудили две темы: процесс очистки сточных вод и раздельный сбор отходов. Занятие прошло в режиме онлайн, в нем поучаствовали более 20 человек. Рязанскую НПК представили ведущий специалист отдела охраны окружающей среды Елена Кондрахина и инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела Павел Панферов.

Павел Панферов рассказал о проекте «Биологическая реабилитация сточных вод АО „РНПК“ и города Рязани». Он сообщил подробности об очистке сточных вод, особенностях работы установки биологической очистки и усовершенствовании существующего процесса.

«Биологическая очистка сточных вод — это один из важнейших процессов деятельности человека. Технологии полной биологической очистки позволяют очищать и обеззараживать бытовые и производственные сточные воды до нормативов качества безопасных для человека и окружающей среды, а также восполнять водные ресурсы нашего региона. Данное направление является перспективным с точки зрения научных исследований, так как возрастающая техногенная нагрузка на природные объекты призывает нас уделять пристальное внимание поиску более новых и экологически эффективных процессов очистки воды», — сказал Павел Панферов.

Елена Кондрахина рассказала о важности переработки мусора и раздельного сбора отходов.

«Размещение отходов в настоящее время является очень актуальной темой, так как в России полигоны практически полностью заполнены. Необходимо решать вопрос о дальнейшем обращении с отходами. Сегодня работа направлена на строительство сортировочных станций для извлечения из отходов полезных компонентов, поэтому важно производить раздельный сбор отходов. Организуя раздельный сбор отходов, а некоторые из них содержат полезные компоненты и возможно использовать их в качестве вторсырья, и сдавая отходы в пунктах приема, люди способствуют улучшению экологической обстановки и экономят энергоресурсы», — сказала специалист.

На заводе отмечают, что многие годы Рязанская НПК сотрудничает с РКЭ в рамках системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». Студентов обучают по специальностям — «Переработка нефти и газа» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», которые востребованы на предприятии.

Завод готовит кадры, используя все виды практик для студентов. Ежегодно на работу на Рязанскую НПК приходят до 20 выпускников колледжа.

Отметим, что Рязанская НПК реализует проекты по реконструкции и модернизации производства, проводит собственные экологические акции, одна из которых «День чистого города».

Сотрудники участвуют в общегородских субботниках, проводят экопросветительскую работу со школьниками и студентами, поддерживают экологические экспедиции юных экологов клуба «Хозяин Мещеры», помогают Окскому заповеднику в рамках благотворительности и другое.

В апреле-мае текущего года работники Рязанской НПК поучаствуют в мероприятиях по благоустройству и озеленении города в рамках акции «Зеленая весна-2021».

Работа АО «РНПК» по охране окружающей среды неоднократно отмечалась и на региональном, и на федеральном уровнях.