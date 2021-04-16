Видео: в Рязанской области загорелись поля

Автор публикации выложил видео пожара. По его словам, возгорание произошло за деревней Мантурово Рыбновского района.

Вечером в пятницу, 16 апреля, в Рязанской области загорелись поля. Информация об этом появилась «ВКонтакте».

Автор публикации выложил видео пожара. По его словам, возгорание произошло за деревней Мантурово Рыбновского района.

«Пожарные есть, огонь от домов отбили. Сейчас идет все на озера. Мужики сказали, что торф вроде не тронуло. Огонь идет в сторону Вожи, там должен остановиться.», — говорится в сообщении.

Автор уверен, что траву подожгли. Информация о произошедшем уточняется.