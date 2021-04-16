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В субботу в Рязанской области ожидается +20 градусов
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов; днем +15, +20 градусов.

В субботу, 17 апреля, в Рязанской области ожидается +20 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов; днем +15, +20 градусов.