В субботу в Рязанской области ожидается +20 градусов
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов; днем +15, +20 градусов.
В субботу, 17 апреля, в Рязанской области ожидается +20 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов; днем +15, +20 градусов.