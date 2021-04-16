В Шиловском районе на обочине насмерть сбили пешехода
45-летний житель Оренбургской области на Hyundai Accent на неосвещенном участке дороги сбил 60-летнего жителя Путятинского района, который шел по правому краю по ходу движения. Пешеход скончался на месте ДТП.
В четверг, 15 апреля, в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
ДТП произошло около 1:10 на 289-м километре автодороги М5 «Урал». 45-летний житель Оренбургской области на Hyundai Accent на неосвещенном участке дороги сбил 60-летнего жителя Путятинского района, который шел по правому краю по ходу движения.
Пешеход скончался на месте ДТП. Травмы получили водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля. Пострадавшим оказали медпомощь.
Обстоятельства уточняются.