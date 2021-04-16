В Шиловском районе на обочине насмерть сбили пешехода

45-летний житель Оренбургской области на Hyundai Accent на неосвещенном участке дороги сбил 60-летнего жителя Путятинского района, который шел по правому краю по ходу движения. Пешеход скончался на месте ДТП.