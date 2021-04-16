В Сараях загорелся дом

На тушение выехали три пожарных расчета. По словам соседей, огонь перебрался от костра, который зажег мужчина на огороде параллельной улицы.

В пятницу, 16 апреля, в поселке Сараи на улице Базарной загорелся деревянный дом. Об этом пишет ИД « Пресса ».

На тушение выехали три пожарных расчета.

По словам соседей, огонь перебрался от костра, который зажег мужчина на огороде параллельной улицы.

«Видимо, искры долетели, а сушь такая стоит, что сразу и вспыхнуло все», — сказала жительница соседнего дома.

Точная причина пока неизвестна.

Известно, что в доме никто не жил, он был газифицирован и электрифицирован. Вместе с пожарными сюда прибыли специалисты других служб, которые сразу отключили по всей улице газ и электричество.