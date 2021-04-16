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В Сараях загорелся дом
На тушение выехали три пожарных расчета. По словам соседей, огонь перебрался от костра, который зажег мужчина на огороде параллельной улицы.

В пятницу, 16 апреля, в поселке Сараи на улице Базарной загорелся деревянный дом. Об этом пишет ИД «Пресса».

На тушение выехали три пожарных расчета.

По словам соседей, огонь перебрался от костра, который зажег мужчина на огороде параллельной улицы.

«Видимо, искры долетели, а сушь такая стоит, что сразу и вспыхнуло все», — сказала жительница соседнего дома.

Точная причина пока неизвестна.

Известно, что в доме никто не жил, он был газифицирован и электрифицирован. Вместе с пожарными сюда прибыли специалисты других служб, которые сразу отключили по всей улице газ и электричество.