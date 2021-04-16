В Рязанской области ищут мужчину, задолжавшего более полутора миллиона дочерям

Мужчина не выплачивает алименты на дочерей 2002, 2006 и 2010 года рождения. По месту регистрации и по последнему месту жительства его не смогли найти, на связь с приставами он не выходит.

В Рязанской области объявили в розыск Александра Васильевича Никифорова, который задолжал дочерям более полутора миллиона рублей алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не выплачивает алименты на дочерей 2002, 2006 и 2010 года рождения.

По месту регистрации и по последнему месту жительства его не смогли найти, на связь с приставами он не выходит.