В Рязанской области ищут мужчину, задолжавшего более полутора миллиона дочерям
Мужчина не выплачивает алименты на дочерей 2002, 2006 и 2010 года рождения. По месту регистрации и по последнему месту жительства его не смогли найти, на связь с приставами он не выходит.
В Рязанской области объявили в розыск Александра Васильевича Никифорова, который задолжал дочерям более полутора миллиона рублей алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Мужчина не выплачивает алименты на дочерей 2002, 2006 и 2010 года рождения.
По месту регистрации и по последнему месту жительства его не смогли найти, на связь с приставами он не выходит.
Мужчину объявили в розыск. Всех, кому известно о нем, попросили обращаться по номеру: