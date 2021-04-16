В Рязани задержали мужчину, чуть не зарубившего соседа топором

Из полиции в дежурную часть сообщили, что в одну из квартир дома по улице Московское шоссе стучится неизвестный мужчина и угрожает убийством. На место выехал наряд Росгвардии. Нарушителя задержали.

В Рязани сотрудники Росгвардии совместно с полицией задержали мужчину, который угрожал убить топором соседа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Из полиции в дежурную часть сообщили, что в одну из квартир дома по улице Московское шоссе стучится неизвестный мужчина и угрожает убийством.

На место выехал наряд Росгвардии. Нарушителя задержали. Им оказался рязанец 1960 года рождения.

Он угрожал убийством при помощи топора своему соседу, мужчине 1975 года рождения.