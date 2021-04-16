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В Рязани выбрали место строительства приюта для бездомных животных
Его построят на месте бывшей военной базы в поселке Храпово.

В Рязани выбрали место строительства приюта для бездомных животных. Об этом сообщили на сайте областного правительства.

В пятницу, 16 апреля, в региональном правительстве состоялся круглый стол, посвященный вопросам работы с бездомными животными.

Участники заседания обсудили возможность возобновления работы МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Также специальная комиссия определила место строительства еще одного приюта для бездомных животных в Рязани. Его построят на месте бывшей военной базы в поселке Храпово.

Зампред облправительства Дмитрий Филиппов поручил разработать «дорожную карту» по передаче земли в собственность городской службы по контролю за безнадзорными животными для обустройства приюта и предоставить примерную смету работ.

Напомним, специальная комиссия при участии руководителя МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марины Селезневой 2 апреля осмотрела несколько вариантов территорий для строительства приюта. Рассматривали участки в Турлатове, Храпове и на улице Промышленной.