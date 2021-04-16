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В Рязани проверили уборку улиц
Во время уборки проверили территории у торговых центров, организаций общественного питания. Также о незаконности действий предупредили горожан, которые ведут торговлю в неустановленных местах.

В Рязани проверили уборку улиц. Об этом сообщил сайт мэрии.

Во время уборки проверили территории у торговых центров, организаций общественного питания, других учреждений.

На минувшей неделе рейды организовали сотрудники контрольно-аналитического управления совместно с МКУ «УДТ» во всех районах города. Всего обследовали 66 объектов. По фактам нарушений выдали 539 уведомлений и 196 предписаний, составили 77 актов. В случае их неустранения организации ждут штрафы.

Также о незаконности действий предупредили горожан, которые ведут торговлю в неустановленных местах.

За неделю выдали 40 таких протоколов.

Рейды продолжатся.