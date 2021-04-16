В России сократили срок выдачи ИНН до одного дня

Срок постановки физических лиц на учет в налоговых органах в России сократили до одного дня. Теперь каждый россиянин может подать заявление через сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в РФ».

Срок постановки физических лиц на учет в налоговых органах в России сократили до одного дня. Об этом сообщает сайт Федеральной налоговой службы.

Теперь каждый россиянин может подать заявление через сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в РФ».

На следующий день после подачи заявления пользователя пригласят в налоговую инспекцию для получения свидетельства. А если заявитель лично обратится за ИНН в налоговую, то срок постановки на учет и выдачи свидетельства не будет превышать пять дней.