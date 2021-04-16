В России разрабатывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Испытания вакцины на основе кисломолочного продукта планируют завершить в течение года. Исследования стартовали около года назад.

В Санкт-Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. Об этом рассказал директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев, передает РИА Новости .

Испытания вакцины на основе кисломолочного продукта планируют завершить в течение года.

Исследования стартовали около года назад. Отмечается, что на их проведение необходимо 200-220 миллионов рублей. В Институте экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) ищут возможности «привлечения внебюджетного финансирования» для разработки вакцины.

Как рассказали в Институте, особенностью препарата является то, что его можно выпить. При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке — «воротах» инфекции — «формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины, А (IgA)». По словам специалистов, вкус будет напоминать ряженку.

«Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.