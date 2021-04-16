В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке
В филиале Банка Грузии в Тбилиси вооруженный злоумышленник удерживает заложников.
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке. Об этом
В филиале Банка Грузии в Тбилиси вооруженный злоумышленник удерживает двоих заложников. Sputnik Грузия со ссылкой на очевидца сообщает, что одного заложника отпустили, в здании остаются три сотрудника и охранник.
Полиция оцепила место происшествия, закрыта ближайшая станция метро. Комментариев от МВД Грузии не поступало.
Фото Rustavi2. ge