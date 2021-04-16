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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода этим летом
В умеренных широтах европейской части России ожидается температура около и выше нормы. Ожидаются вспышки тепла, засушливой погоды, а также холодные дождливые периоды.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал дал предварительный прогноз на лето 2021 года. Комментарий он предоставил «Москве24».

Он отметил, что точный прогноз дать почти невозможно, его вероятность составляет 65-70%.

По словам Вильфанда, в умеренных широтах европейской части России ожидается температура около и выше нормы.

«Насколько выше — сейчас невозможно сказать. Но лето ожидается нехолодным», — сказал специалист.

Вильфанд напомнил, что нормой для столичного региона является +16,6 градуса в июне, +18,2 градуса в июле, +16,4 в августе.

Он объяснил, что средняя температура — это показатель за весь месяц, а также предупредил, что не стоит ждать от лета однородной погоды.

Вильфанд добавил, что ожидаются вспышки тепла, засушливой погоды, а также холодные дождливые периоды.

Число осадков будет держаться в пределах нормы. В целом, по словам специалиста, лето будет не засушливым.