В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода этим летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал дал предварительный прогноз на лето 2021 года. Комментарий он предоставил «
Он отметил, что точный прогноз дать почти невозможно, его вероятность составляет 65-70%.
По словам Вильфанда, в умеренных широтах европейской части России ожидается температура около и выше нормы.
«Насколько выше — сейчас невозможно сказать. Но лето ожидается нехолодным», — сказал специалист.
Вильфанд напомнил, что нормой для столичного региона является +16,6 градуса в июне, +18,2 градуса в июле, +16,4 в августе.
Он объяснил, что средняя температура — это показатель за весь месяц, а также предупредил, что не стоит ждать от лета однородной погоды.
Вильфанд добавил, что ожидаются вспышки тепла, засушливой погоды, а также холодные дождливые периоды.
Число осадков будет держаться в пределах нормы. В целом, по словам специалиста, лето будет не засушливым.