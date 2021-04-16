В еще одном торговом центре открылся пункт вакцинации от коронавируса

Прививку там можно сделать с 16 апреля. Вакцинацию проводят врачи и медсестры больницы №10.

В торговом центре «М5 Молл» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Пункт вакцинации находится в специально оборудованном помещении, сообщили в ТРЦ.

Прививку там можно сделать с 16 апреля. Вакцинацию проводят врачи и медсестры больницы №10.

«Перед вакцинацией пациенты в обязательном порядке пройдут предварительный осмотр, им измерят давление, пульс и уровень кислорода в крови. Иммунизация проводится российской вакциной „Спутник V“», — рассказали в «М5 Молле».

Для вакцинации необходимы паспорт или СНИЛС. Дату второго этапа врач назначит в день первой прививки. Ранее пункт вакцинации открыли в ТРЦ «Атрон».