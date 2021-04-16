Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии»

Артиста задержали в Минске с двумя килограммами гашиша в конце января 2021 года.

Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии». Об этом пишет telegram-канал Mash.

Суд Московского района Минска приговорил певца Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) к двум годам ограничения свободы за незаконный оборот наркотиков.

В Беларуси ограничение свободы без направления в исправительное учреждение называют «домашней химией». Название «химия» осталось со времен СССР, когда осужденных отправляли на работу на вредные производства, в том числе на химических предприятиях.

Напомним, артиста задержали в Минске с двумя килограммами гашиша в конце января 2021 года.

Фото: vsrap.ru