Стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок заслуженного тренера Лебедевой»

Состязания пройдут в групповых упражнениях и в индивидуальной программе. В них участвуют представители более 20 регионов — женщины 15 лет и старше, юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет, девочки 6-10 лет.

15 апреля в Академии единоборств стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок заслуженного тренера РСФСР С.С. Лебедевой». Об этом сообщил региональный минспорт.

Состязания пройдут в групповых упражнениях и в индивидуальной программе. В них участвуют представители более 20 регионов — женщины 15 лет и старше, юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет, девочки 6-10 лет. В групповых упражнениях выступят 73 команды. В индивидуальной программе соревнований по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера и спортивных разрядов зарегистрировали более 200 участниц. Завершатся соревнования 18 апреля.

Справка

Светлана Лебедева — выпускница первого набора студентов Московского института физкультуры по специализации «художественная гимнастика», основоположник художественной гимнастики в Рязанской области. Она была первым тренером, создавшим секцию данного вида спорта в городе Рязани и получившим высокое звание «Заслуженный тренер РСФСР». За годы своей педагогической деятельности она воспитала несколько поколений гимнасток. Среди ее воспитанниц — чемпионка мира в групповых упражнениях Татьяна Иванова, заслуженные тренеры России Татьяна Горшкова, Галина Пучкова, Ольга Лисицына, Светлана Коновалова.