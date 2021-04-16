Специалисты «Рязаньгоргаз» обеспечили газом 450 квартир

К газопроводу подключили пять многоквартирных жилых домов и торговый центр, в перспективе планируется техприсоединение еще 21 объекта. С начала года специалисты «Рязаньгоргаз» газифицировали пять многоквартирных жилых домов, обеспечив газом 1121 абонента.

Рязанские газовики завершили работы по газификации 450-квартирного жилого дома на улице Быстрецкой в Рязани. Работы выполнили в рамках заключенного договора о технологическом присоединении к газопроводу, построенному компанией «Рязаньгоргаз» в 2020 году для газификации развивающихся микрорайонов в районе Муромского шоссе.

К газопроводу подключили пять многоквартирных жилых домов и торговый центр, в перспективе планируется техприсоединение еще 21 объекта.

С начала года специалисты «Рязаньгоргаз» газифицировали пять многоквартирных жилых домов, обеспечив газом 1121 абонента.

«Благодаря эффективному взаимодействию с застройщиками, на всё газовое оборудование в новостройках заключены договоры о техническом обслуживании. В свою очередь собственники квартир должны помнить, что гарантией безопасности при использовании газа является ежегодное выполнение профилактических работ», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.