Специалисты «Рязаньэнерго» поучаствовали в командно-штабных учениях МЧС России

Учения длились три дня. Они прошли на территории всей России. Во время учений были отработаны совместные действия в возможных проблемных ситуациях во время паводка и природных пожаров, оценили уровень подготовки персонала, спасательной и специальной техники.

Специалисты «Рязаньэнерго» поучаствовали в командно-штабных учениях МЧС России. Об этом сообщили в организации.

Энергетики отработали взаимодействие во время ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий весной 2021 года.

Учения длились три дня. Они прошли на территории всей России. Во время учений были отработаны совместные действия в возможных проблемных ситуациях во время паводка и природных пожаров, оценили уровень подготовки персонала, спасательной и специальной техники.

По поступившей в ходе учений вводной в Ряжском районе в населенных пунктах Бестужево и Шилово специалистами Кораблинского участка Ряжского РЭС филиала «Рязаньэнерго» ликвидировали предполагаемые последствия подтопления. Для безопасности населения и электроустановок, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовали одну оперативно-выездную и две бригады распределительных сетей. К работам привлекли 10 человек и пять единиц спецтехники. Весь персонал укомплектовали ранцевыми огнетушителями.

В время учений по ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, связанной с ликвидацией лесного пожара у населенного пункта Шехмино задействовали персонал Рыбновского участка Рязанского РЭС филиала «Рязаньэнерго» — одну оперативно-выездную и одну бригада распределительных сетей в составе 9 человек с использованием ими 5 единиц техники.

Весь персонал во время проведения учебных мероприятий укомплектовали ранцевыми огнетушителями. К использованию приготовили 12 резервных источников электроснабжения.

«На учениях нами была проверена готовность сотрудников филиала к эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях по ликвидации последствий весеннего половодья и природных пожаров, а также защиты от них населённых пунктов, социальной инфраструктуры и объектов экономики региона. Эффективное, слаженное взаимодействие энергетиков с Главным управлением МЧС России по Рязанской области и представителями местных властей — залог оперативного и успешного решения стоящих перед нами общих задач по обеспечению безопасности жителей и бесперебойному функционированию социально-экономического комплекса региона», — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.