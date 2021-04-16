\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
15°
Сбт, 17
15°
Вск, 18
11°
ЦБ USD 75.55 -1.43 17/04
ЦБ EUR 90.46 -1.77 17/04
Нал. USD 75.60 / 76.80 14:12
Нал. EUR 90.70 / 91.30 14:35
Новости
Публикации
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
Вчера 11:13
2 430
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
4 901
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
5 018
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
10 апреля 13:44
7 367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Специалисты «Рязаньэнерго» поучаствовали в командно-штабных учениях МЧС России
Учения длились три дня. Они прошли на территории всей России. Во время учений были отработаны совместные действия в возможных проблемных ситуациях во время паводка и природных пожаров, оценили уровень подготовки персонала, спасательной и специальной техники.

Специалисты «Рязаньэнерго» поучаствовали в командно-штабных учениях МЧС России. Об этом сообщили в организации.

Энергетики отработали взаимодействие во время ликвидации природных пожаров и обеспечению противопаводковых мероприятий весной 2021 года.

Учения длились три дня. Они прошли на территории всей России. Во время учений были отработаны совместные действия в возможных проблемных ситуациях во время паводка и природных пожаров, оценили уровень подготовки персонала, спасательной и специальной техники.

По поступившей в ходе учений вводной в Ряжском районе в населенных пунктах Бестужево и Шилово специалистами Кораблинского участка Ряжского РЭС филиала «Рязаньэнерго» ликвидировали предполагаемые последствия подтопления. Для безопасности населения и электроустановок, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовали одну оперативно-выездную и две бригады распределительных сетей. К работам привлекли 10 человек и пять единиц спецтехники. Весь персонал укомплектовали ранцевыми огнетушителями.

В время учений по ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации, связанной с ликвидацией лесного пожара у населенного пункта Шехмино задействовали персонал Рыбновского участка Рязанского РЭС филиала «Рязаньэнерго» — одну оперативно-выездную и одну бригада распределительных сетей в составе 9 человек с использованием ими 5 единиц техники.

Весь персонал во время проведения учебных мероприятий укомплектовали ранцевыми огнетушителями. К использованию приготовили 12 резервных источников электроснабжения.

«На учениях нами была проверена готовность сотрудников филиала к эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях по ликвидации последствий весеннего половодья и природных пожаров, а также защиты от них населённых пунктов, социальной инфраструктуры и объектов экономики региона. Эффективное, слаженное взаимодействие энергетиков с Главным управлением МЧС России по Рязанской области и представителями местных властей — залог оперативного и успешного решения стоящих перед нами общих задач по обеспечению безопасности жителей и бесперебойному функционированию социально-экономического комплекса региона», — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.