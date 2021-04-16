Рязанская спортсменка завоевала медали первенства России по спорту ЛИН
В соревнованиях поучаствовали около 150 пловцов из 27 регионов России. По итогам первенства Александра Мокроусова завоевала медали.
В Кирове 9 -13 апреля прошли чемпионат и первенство России по спорту ЛИН (спортивная дисциплина — плавание). Об этом сообщил региональный минспорт.
В соревнованиях поучаствовали около 150 пловцов из 27 регионов России. По итогам первенства Александра Мокроусова завоевала медали.
Результаты:
1 место 50 вольный стиль
- 2 место 100 брасс
- 2 место 50 баттерфляй
- 1 место 400 вольным стилем
- 3 место 100 на спине
- 2 место 100 вольный стиль
- 2 место 100 баттерфляй
- 1 место 200 вольный стиль