Рязанская спортсменка завоевала медали первенства России по спорту ЛИН

В соревнованиях поучаствовали около 150 пловцов из 27 регионов России. По итогам первенства Александра Мокроусова завоевала медали.

В Кирове 9 -13 апреля прошли чемпионат и первенство России по спорту ЛИН (спортивная дисциплина — плавание). Об этом сообщил региональный минспорт.

В соревнованиях поучаствовали около 150 пловцов из 27 регионов России. По итогам первенства Александра Мокроусова завоевала медали.

Результаты:

1 место 50 вольный стиль