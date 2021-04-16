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Рязанская спортсменка завоевала медали первенства России по спорту ЛИН
В соревнованиях поучаствовали около 150 пловцов из 27 регионов России. По итогам первенства Александра Мокроусова завоевала медали.

В Кирове 9 -13 апреля прошли чемпионат и первенство России по спорту ЛИН (спортивная дисциплина — плавание). Об этом сообщил региональный минспорт.

В соревнованиях поучаствовали около 150 пловцов из 27 регионов России. По итогам первенства Александра Мокроусова завоевала медали.

Результаты:

1 место 50 вольный стиль

  • 2 место 100 брасс
  • 2 место 50 баттерфляй
  • 1 место 400 вольным стилем
  • 3 место 100 на спине
  • 2 место 100 вольный стиль
  • 2 место 100 баттерфляй
  • 1 место 200 вольный стиль