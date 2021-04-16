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Рязанец стал вторым на чемпионате России по греко-римской борьбе спорта глухих
По итогам рязанский спортсмен Алексей Воронов в весовой категории 72 кг занял второе призовое место. Спортсмен тренируется в СШОР «Антей» Рязани под руководством Петра Грошева.

С 12 по 15 апреля 2021 в Калининграде прошел чемпионат России по греко-римской борьбе спорта глухих. Об этом сообщил региональный минспорт.

По итогам рязанский спортсмен Алексей Воронов в весовой категории 72 кг занял второе призовое место. Спортсмен тренируется в СШОР «Антей» Рязани под руководством Петра Грошева.