Рязанец стал вторым на чемпионате России по греко-римской борьбе спорта глухих

По итогам рязанский спортсмен Алексей Воронов в весовой категории 72 кг занял второе призовое место. Спортсмен тренируется в СШОР «Антей» Рязани под руководством Петра Грошева.

С 12 по 15 апреля 2021 в Калининграде прошел чемпионат России по греко-римской борьбе спорта глухих. Об этом сообщил региональный минспорт.

По итогам рязанский спортсмен Алексей Воронов в весовой категории 72 кг занял второе призовое место. Спортсмен тренируется в СШОР «Антей» Рязани под руководством Петра Грошева.