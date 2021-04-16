Рязанец стал третьим на Первенстве России по рукопашному бою

В соревнованиях поучаствовали более 1200 участников из более чем 50 регионов России. По итогам соревнований Газиев Магомед занял 3 место в весовой категории 80 кг и выполнил норматив мастера спорта России по рукопашному бою.

С 8 по13 апреля в Курске прошло Первенство России по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В соревнованиях поучаствовали более 1200 участников из более чем 50 регионов России. По итогам соревнований Магомед Газиев занял 3 место в весовой категории 80 кг и выполнил норматив мастера спорта России по рукопашному бою.

Еще три спортсмена заняли пятые места:

Максим Монастырский (75 кг), Руслан Кокорев (90 кг) и Анастасия Смотрова (+75 кг). Все являются курсантами Академии ФСИН России и тренируются в СШОР «Юпитер» Рязани под руководством тренеров Вячеслава Новикова, Андрея Трунтягина и Дениса Фалеева.