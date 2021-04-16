\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
15°
Сбт, 17
15°
Вск, 18
11°
ЦБ USD 75.55 -1.43 17/04
ЦБ EUR 90.46 -1.77 17/04
Нал. USD 75.60 / 76.80 14:12
Нал. EUR 90.70 / 91.30 14:35
Новости
Публикации
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
Вчера 11:13
2 428
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
4 901
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
5 018
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
10 апреля 13:44
7 367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец стал третьим на Первенстве России по рукопашному бою
В соревнованиях поучаствовали более 1200 участников из более чем 50 регионов России. По итогам соревнований Газиев Магомед занял 3 место в весовой категории 80 кг и выполнил норматив мастера спорта России по рукопашному бою.

С 8 по13 апреля в Курске прошло Первенство России по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном минспорте.

В соревнованиях поучаствовали более 1200 участников из более чем 50 регионов России. По итогам соревнований Магомед Газиев занял 3 место в весовой категории 80 кг и выполнил норматив мастера спорта России по рукопашному бою.

Еще три спортсмена заняли пятые места:

Максим Монастырский (75 кг), Руслан Кокорев (90 кг) и Анастасия Смотрова (+75 кг). Все являются курсантами Академии ФСИН России и тренируются в СШОР «Юпитер» Рязани под руководством тренеров Вячеслава Новикова, Андрея Трунтягина и Дениса Фалеева.