Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщили в рязанской мэрии.
В пятницу, 16 апреля, до 15:00 холодной воды не будет на улице Кутузова, дома №№ 2, 4, 6 (частный сектор).
Также холодное водоснабжение отключат до 17:00 по следующим адресам:
— улица Гагарина, дома №№ 55, 53, 53 корпус 1;
— улица Пушкина, дома №№ 4, 4 корпус 1, 6;
— улица Семашко, дома №№ 48, 48-а, 52, 54/2, 50 (детский сад №65).
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.