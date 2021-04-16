Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщили в рязанской мэрии.

В пятницу, 16 апреля, до 15:00 холодной воды не будет на улице Кутузова, дома №№ 2, 4, 6 (частный сектор).

Также холодное водоснабжение отключат до 17:00 по следующим адресам:

— улица Гагарина, дома №№ 55, 53, 53 корпус 1;

— улица Пушкина, дома №№ 4, 4 корпус 1, 6;

— улица Семашко, дома №№ 48, 48-а, 52, 54/2, 50 (детский сад №65).

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.