Россельхозбанк прокомментировал интерес к открытию текущих счетов в швейцарских франках и фунтах стерлингов

В 2020 году курсы доллара США и Евро по отношению к рублю демонстрировали сильную волатильность, то есть сильные колебания. Швейцарский франк меньше реагировал на рыночные потрясения, что сделало его более привлекательным.

Россельхозбанк прокомментировал интерес к открытию текущих счетов в швейцарских франках и фунтах стерлингов.

«Благодаря гибкому обменному курсу, поступательному развитию швейцарской экономики и политической устойчивости страны швейцарский франк является одной из самых стабильных валют в мире. Вместе с долларом США входит в число пяти основных мировых резервных валют. Высокое доверие международных инвесторов является причиной тенденции к росту обменного курса франка по отношению к большинству других национальных валют», — отметила заместитель директора Рязанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Махина.

В 2020 году курсы доллара США и Евро по отношению к рублю демонстрировали сильную волатильность, то есть сильные колебания. Швейцарский франк меньше реагировал на рыночные потрясения, что сделало его более привлекательным.

В банке отметили, что фунт стерлингов Соединенного королевства — третья наиболее широко распространенная резервная валюта после доллара США и евро, а также одна из самых старых мировых валют. Основное воздействие на движение курса фунта оказывают макроэкономические показатели Великобритании, на их основе прогнозируют движение курса. Так как экономика Великобритании одна из самых независимых, многие инвесторы активно используют фунт стерлингов для диверсификации своих рисков.

Инвесторы, как и инвестиционные фонды, и центральные банки, держат валютные резервы в различных валютах. Так, по последним данным Банка России, активы Российской федерации в иностранных валютах номинированы в евро — 38%, долларах США — 29%, а также в прочих валютах: фунтах стерлингов, канадских и австралийских долларах, швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях и специальных правах заимствования, которые составляют в общей сложности 33%.

У клиентов Рязанского филиала РСХБ есть возможность открытия текущих счетов в швейцарских франках и фунтах стерлингов Соединенного королевства. По вопросам относительно курса безналичной покупки/продажи швейцарского франка и фунта стерлингов обращайтесь по телефону (4912) 721-725.