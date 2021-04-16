Опубликовано видео момента ДТП на мосту через Трубеж с другого ракурса

Массовое ДТП произошло в понедельник, 12 апреля. Столкнулись 11 машин. Аварию устроил водитель автобуса, которому стало плохо.

В соцсети появилось видео момента ДТП на мосту через Трубеж с другого ракурса. Ролик снят на видеорегистратор водителя, который ехал со стороны центра города.

Массовое ДТП произошло в понедельник, 12 апреля. Столкнулись 11 машин. Аварию устроил водитель автобуса, которому стало плохо. Пострадали девять человек, среди которых годовалый ребенок.

По словам очевидцев, автобус, ехавший на высокой скорости, удалось остановить пассажиру.

Еще одна пассажирка рассказала о произошедшем.