Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до мая

Согласно документу, до 10 мая продлили запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом им разрешают работать на вынос. Также до 6 мая в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения. Кроме того, особый режим работы для организаций социального обслуживания продлевается до 10 мая (сотрудники должны самоизолироваться на работе).

Николай Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области. Соответствующее распоряжение губернатора № 105 опубликовали в пятницу, 16 апреля.

Согласно документу, до 10 мая продлили запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом им разрешают работать на вынос.

Также особый режим работы для организаций социального обслуживания продлевается до 10 мая (сотрудники должны самоизолироваться на работе).

Кроме того, до 6 мая в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.