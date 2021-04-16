Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В филармонии 17 апреля состоится концерт для детей из цикла «Музыкальная акварель». Программа носит название «Музыкальный зоопарк». В этот же вечер на сцене филармонии зрителей ждет еще одно интересное выступление в рамках проекта «Концерт за кулисами». Театр юного зрителя 17 апреля представит фантастическую комедию Андрея Курейчика «Исполнитель желаний». В клубе «Old Tattoo Bar» 17 апреля выступит петербургская группа «Кинохроника» с хитами Виктора Цоя. В театре кукол 18 апреля пройдет спектакль «Серебряное копытце». В кафе-клубе «Старый парк» 18 апреля состоится сольный концерт группы «Обними Кита», посвященный восьмилетию группы.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».