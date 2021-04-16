Коронавирусом заразились еще 50 рязанцев

Общее число заражений достигло 27 123. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 50 случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 123. За сутки вылечились 77 пациентов, всего 25 371. Всего умерли 413 человека, за сутки смертей не зарегистрировали.

В России за сутки выявили 8 995 случая заражения, всего 4 684 148. За сутки выздоровели 9 109 пациентов, всего 4 310 557. Скончались 397 человек, всего 104 795.